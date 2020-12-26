İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2020 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5893
  • EURO
    9,2438
  • ALTIN
    458.589
  • BIST100
    1426.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yurt dışına kargoyla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli
Güncel

Yurt dışına kargoyla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Başkentte, yurt dışına gönderilmek üzere kargo şirketine verilen kolilerde yapılan aramalarda 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi. Ekipler, kargoyu gönderen İran uyruklu zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 15:27 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:27
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel bir kargo firması aracılığıyla yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Yenimahalle ilçesindeki kargo şirketine yurt dışına gönderilmek üzere bırakılan kolilerde arama yaptı.

Aramalarda, 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi.

Ekipler, kargoyu gönderen İran uyruklu zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.