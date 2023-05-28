Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda elde ettiği başarı, Almanya, Hollanda, İsviçre gibi birçok ülkede coşkuyla kutlandı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Berlin'in Kreuzberg semti ve Kurfürstendamm Caddesi'nde toplanarak seçim başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Kurfürstendamm Caddesi'nde yüzlerce kişi araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan vatandaşlar korna çalarak Türk bayrakları salladı.

Araçlarda Türk bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları taşındı.

Araç konvoyu nedeniyle Berlin'in merkezinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri bazı yolları trafiğe kapatmak durumunda kaldı.

Köln'ün merkezi Friesenplatz'da toplanan Türk vatandaşları, araçlarıyla konvoylar oluşturarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini sloganlar atarak gösterdi.

Bazı vatandaşlar havai fişek atarak sevinç gösterisinde bulundu.

HOLLANDA'DA COŞKULU KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısı Hollanda'da coşkuyla kutlandı.

Rotterdam kentindeki Hofplein Meydanı'nda toplanan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı.

Araç sayısı ve kalabalığın artması üzerine Hofplein Meydanı trafiğe kapatıldı.

İSVİÇRE'DE TÜRK VATANDAŞLARI SOKAKLARA AKIN ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, İsviçre'de coşkuyla kutlandı.

Zürih kentindeki çok sayıda Türk vatandaşı ve AK Parti İsviçre Seçim Koordinasyon Merkezi üyeleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erdoğan'a destek sloganları attı.

Vatandaşlar, Türk bayrakları ve Erdoğan fotoğraflarıyla caddelerde araçlarıyla konvoylar halinde tur attı.

Cenevre ile sınırı olan Fransa'nın Annemasse şehrindeki Türk vatandaşları ve AK Parti destekçileri de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarıyı coşkuyla kutladı.

KKTC'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SEÇİM BAŞARISI KUTLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu önde tamamlamasının ardından yüzlerce kişi kutlama için meydanlara çıktı.

Başkent Lefkoşa'da Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle araç konvoyları oluşturularak şehir turu atıldı.

Lefkoşa'daki sevinç gösterilerine bazı kişiler de evlerinin pencere ve balkonundan destek verdi.

Girne Kapı ve Dereboyu Caddesi'ndeki kutlamalarda meşaleler yakan vatandaşlar, "Reis Erdoğan" şeklinde slogan attı.

KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele kentlerinde de konvoylar oluşturularak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı.