Yurt dışında gördü, Türkiye'de üretmeye başladı! Müşterileri gözlerine inanamıyor

ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım aletleri üretimi yapan fabrikanın sahibi Hidayet Gülpınar, 2 yıl önce iş gezisi için gittiği İsviçre'nin bir dağ köyünde evin içinde cam kovanlarda arı yetiştirildiğini gördü.

Gülpınar, arılarla aynı ortamda bulunmanın keyifli olduğunu düşünerek Aydın'a döndüğünde ofisine kovan kurmaya karar verdi. Marangoz arkadaşından da destek alan Gülpınar, açılır kapanır nitelikte pencereye benzer iki yüzü cam olan kovan yaptırdı.

Gülpınar, daha sonra Denizli'den satın aldığı arıları, 16 peteğin bulunduğu 2 kovana bıraktı. Düzenli olarak peteklerin bakımını yapan Gülpınar, parazit kontrolünü ihmal etmiyor, zaman zaman arılara vitamin takviyesi yapıyor.

Cam kovanın içinden dışarıya çıkan bir borunun da bulunduğu sistemde arılar kovana bu borunun içinden giriş çıkış yapıyor. Buradaki kovana polen taşıyan arılar bal üretiyor.

ARILARI İZLEYEREK RAHATLIYOR

Gülpınar, akvaryumdaki balıkları izler gibi arıları izleyerek huzur buluyor.

Gülpınar, yoğun iş temposunda arıları izlemenin kendisini rahatlattığını söyledi.

Arıların sesinden bile etkilendiğini belirten Gülpınar, "O arı sesi dahi insanı rahatlatıyor. Sanki böyle hafif müzik dinler gibi. Gerçekten çok iyi, rahatlatıcı bir duygu. Çayımı, kahvemi içerken burada arılara bakarak rahatlarım. Tam terapi merkezi." dedi.

Gülpınar, ofisinde arıları görenlerin şaşırdığını dile getirerek, "Ofise gelenler ilk başta görmüyorlar. Daha sonra fark ettiklerinde ilgi odağı arılar oluyor. Mesela pazarlık yapacağımız zaman müşteriye 'kovanın kapağını açar, kapıyı kilitler kaçarım' diyorum. Böyle şakalaşıyoruz." diye konuştu.

Sistemin arılara herhangi bir zararının olmadığını ifade eden Gülpınar, şunları kaydetti:

"Arılar burada özgürce dışarı çıkıp içeri girebiliyorlar, polen de getirebiliyorlar. Burada arıların özgürlüğünü hiçbir şekilde kısıtlamadık. Bulunduğumuz yer organize sanayi bölgesi, çiçek de bol. Bu ticari amaçlı değil, tamamen hobi amaçlı."