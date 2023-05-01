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Yurt dışında seçimlere katılım rekor kırmaya devam ediyor

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor. Seçime katılım yoğun. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel yurt dışında oy kullananların sayısının 4 günde 500 bini geçtiğini söyledi. Almanya'da katılım 2018'e göre yüzde 28,34 arttı.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 13:21 - Güncelleme:
Yurt dışında seçimlere katılım rekor kırmaya devam ediyor
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14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor.

Halihazırda 16 ülkede oy kullanılırken, bugünden itibaren 5 ülkede daha sandıklar kurulacak.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti" açıklamasını yaptı.

1.5 milyon Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da, oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek.

Ülkede kullanılan oy sayısı 200 bine dayandı.

En çok oy kullanılan kent Essen oldu. Şehirde 4 günde 26 bin 261 oy kullanıldı.

Almanya`da oy kullanımında yüzde 28,34 artış

Berlin, Köln, Hamburg ve Bremen'deki seçim merkezleri önünde uzun kuyruklar dikkati çekiyor.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı kentlerden Düsseldorf'ta yaklaşık 135 bin kayıtlı seçmen var.

Seçmenler, Düsseldorf Başkonsolosluğunda bulunan seçim merkezinde oylarını veriyor.

Almanya`da 2018 seçimlerinin ilk dört gününün sonunda toplam 165.154 kişi sandığa gitmiş iken, bu seçimin ilk dört gününde 211.958 kişi oy kullandı.

Bir önceki seçimin dördüncü günü sonuna göre Almanya`da oy kullanımında yüzde 28,34 artış var.

Aynı şekilde Avusturya`da da yüzde 57,84, Fransa`da ise yüzde 47,48 artış var.

ABD'de New York, Fransa'da Paris, Avusturya'da Viyana, Belçika'da Anwers İngiltere'de Londra, Hollanda'da Rotterdam, en yüksek oy kullanılan şehirler.

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