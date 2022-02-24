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Yurt dışından alınacak güneş paneli ile bazı parçalar teşvik kapsamında olmayacak

Yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri ile kanat, jeneratör ve türbinler, teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyecek.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 09:08 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:08
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri teşvik belgesi kapsamında olmayacak.

Aynı şekilde lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüyle sınırlı olmak kaydıyla rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları için yurt dışından alınacak kanat, jeneratör ve türbinler, teşvik belgesi kapsamı dışında tutulacak.

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