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  • Yurt dışından gelen paraları terör örgütü DEAŞ'a aktaran 4 zanlı tutuklandı
Güncel

Yurt dışından gelen paraları terör örgütü DEAŞ'a aktaran 4 zanlı tutuklandı

İstanbul'da, yurt dışından gelen paraları çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarına gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Yurt dışından gelen paraları terör örgütü DEAŞ'a aktaran 4 zanlı tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Diğer şüpheli ise diğer adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

7 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yurt dışından terör örgütü DEAŞ'a verilmek üzere Türkiye'ye gönderilen paraları, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına gönderen 7 şüpheli tespit edilmişti.

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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