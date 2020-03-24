İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5295
  • EURO
    7,0757
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    87608.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yurt dışından gelen 226 kişi Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi
Güncel

Yurt dışından gelen 226 kişi Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 226 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sakarya'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

AA24 Mart 2020 Salı 10:45 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 10:45
ABONE OL

İstanbul Havalimanına yurt dışından gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 226 yolcu, polis eşliğinde sabaha karşı otobüslerle Sakarya'ya getirildi.

Burada da ikinci sağlık kontrolünden geçen yolcular, önceden boşaltılan Arifiye ilçesindeki Muhammet Fatih Safitürk Yurdu'nda tek tek odalara yerleştirildi.

Yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Önlemler kapsamında dün Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen 88 tır şoförü ile İstanbul Havalimanına inen ve ardından otobüslerle kente getirilen 348 yolcu, sağlık kontrolünden geçirilmiş ve KYK yurtlarına yerleştirilmişti.

Türkiye vatandaşlarını bırakmadı! Ders niteliğinde sözler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Sokağa çıkın'
'Sokağa çıkın'

'Sokağa çıkın'

Koronavirüse karşı yeni tedbirler!Tüm vatandaşları ilgilendiriyor
Koronavirüse karşı yeni tedbirler!Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Koronavirüse karşı yeni tedbirler!Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

Ölenlerin sayısı 6 bini geçti
Ölenlerin sayısı 6 bini geçti

Ölenlerin sayısı 6 bini geçti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.