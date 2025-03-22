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Yurt dışından getirilen suç örgütü elebaşı Ahmet Mustafa Timo hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışı çalışmaları sonucu Türkiye'ye getirilmesi sağlanan 'Daltonlar' suç örgütü elebaşı Ahmet Mustafa Timo hakkında 4 günlük gözaltı kararı verildi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 14:03 - Güncelleme:
Yurt dışından getirilen suç örgütü elebaşı Ahmet Mustafa Timo hakkında gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, örgütün elebaşılarından Ahmet Mustafa Timo'nun, 2 cinayet eylemi başta olmak üzere "silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma", "silahlı tehdit", "mala zarar verme", "ruhsatsız silah bulundurma", "oto hırsızlığı", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarıyla alakalı 31 eyleme karıştığı tespit edildi.

Savcılık, MİT'in yurt dışı çalışmaları sonucu Türkiye'ye getirilmesi sağlanan şüpheli Timo hakkında 4 gün süreyle gözaltı kararı verdi.

  • Ahmet Mustafa Timo
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