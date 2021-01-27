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Yurt genelinde dev DEAŞ operasyonu: 126 gözaltı

Balıkesir merkezli 58 ilde jandarma tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 148 şüpheliden 126'sı yakalandı.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:28
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri 58 ilde operasyon başlattı.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 126 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi.

Diğer 22 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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