Yurt genelinde devam eden yangınların söndürme çalışmaları sürüyor

DHA 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:08 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:08

Akdeniz Bölgesi'nin doğusundaki kentlerden Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos’ta çıkan ve 3 gün süren 200 hektar kızılçam ormanın yandığı, 140 hanenin de zarar gördüğü yangının hemen ardından, 5 Eylül'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıktı. Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını, 5’inci gününde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her iki yangının söndürme çalışmalarını bölgeye gelerek takip etti.





POZANTI ALEVLERE TESLİM

8 Eylül günü ise Adana'nın Pozantı ilçesi Eskonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki orman yangını çıktı. Geniş bir alana yayılan yangına müdahale için bölgeye çevre illerden de çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekiplerince tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu. 4 gündür devam eden yangında ekiplerin yaptığı müdahaleyle alevlerin büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Bölgede yer yer devam eden yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

DÜZİÇİ'NDE YANGIN SÜRÜYOR

Pozantı'da yangınını söndürme çalışmaları sürerken, dün de Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yangın çıktı. İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Yenifarsak köyü Nacar Yaylası kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangına helikopterle havadan, arazöz, su tankerleri ve iş makineleriyle de karadan müdahale edildi. Dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilirken, karadan müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 5 helikopter ve 1 uçak ile havadan alevlere yeniden müdahale edilmeye başlandı.

DÖRTYOL'DA ORMAN YANGINI

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları'ndaki Çat Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam saatlerine yakın, orman yangını çıktı. Bu bölgedeki yangını söndürme çalışmaları da sürüyor.