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Yurt genelinde hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış ve aşırı sıcak uyarısı!

Meteoroloji'den edinilen son tahminlere göre Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Sinop, Sivas ve Van çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
Yurt genelinde hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış ve aşırı sıcak uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, kuzey ve Kıyı Ege ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu 39

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 29

Erzurum: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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