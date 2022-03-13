Açıklamalar peş peşe geldi: Eğitime kar engeli

IHA 13 Mart 2022 Pazar 19:00 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 19:18

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

BİTLİS



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.

GİRESUN

Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, il genelinde eğitime ara verilmesi kararının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı da ifade edildi.

RİZE

Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı risklerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanarak, "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.