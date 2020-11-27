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Yurt genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya şafak baskını: 16 gözaltı

Güvenlik güçleri, İzmir merkezli birçok ilde PKK/KCK'ya şafak baskını düzenledi. Çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Kasım 2020 Cuma 10:28 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 10:28
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazılarının ikametgahları İstanbul, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kars'ta bulunan ve PKK/KCK'nın illegal kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında HDP'nin Malatya Akçadağ İlçe Başkanı, Menemen ilçe yöneticisi ve HDP üyelerinin de olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 zanlı da İzmir'de yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan "Şervan Amed" kod adlı A.Ş'nin üst aramasında elde edilen dijital malzemelerin incelenmesi sonucu örgütün Suriye uzantısı YPG'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

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