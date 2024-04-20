Yurt genelinde yaşanan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'den İstanbul dahil 43 il için sağanak, sel ve hortum uyarısı yapıldı.

Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış ve fırtına, birçok ilde hasara yol açtı.

Samsun

Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı.

Elektrik tellerinin koptuğu bölgede elektrik akımı kesilerek tehlikeye neden olması önlendi.

Yola devrilen ağaçlar ise ekipler ve vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

Vezirköprü ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle Gazi Caddesi'nde bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Uçan çatı, çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.

Çorum

Kent merkezinde ikindi saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle restorasyonu devam eden Ulu Cami'nin minaresinden düşen ahşap parçalardan kaçmaya çalışırken düşen kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların yollara ve enerji nakit hatlarına devrilmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Devrilen ağaçlar ve savrulan çöp konteynerleri de çevrede park halindeki otomobillere zarar verdi. Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki bazı trafik levhalarının da devrildiği görüldü.

Alaca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, bir iş yerinin de kapı kepenkleri yerinden söküldü.

Çorum Caddesi'ndeki bir oto galerinin çatısının uçması sonucu park halindeki 3 araç zarar gördü.

İlçedeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt binasının çatısı uçarken, bir binadan kopan güneş paneli de üzerine düştüğü otomobile zarar verdi.

Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı hasara neden oldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu araçta hasar oluşurken, yol da trafiğe kapandı.

Ayrıca Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir reklam tabelası kuvvetli rüzgarın etkisiyle eğildi.

Dodurga ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda bir apartmanın çatısından uçan tuğlalar, Hamza Karakaya'ya ait hafif ticari araca zarar verdi.

Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir ağacın üzerine devrildiği otomobilde hasar oluştu.

Yaklaşık 40 dakika etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu ilçe merkezinde elektrik kesintisi yaşandı.

Kastamonu

Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçları ve aydınlatma direklerini devirdi, bazı apartmanlarla otoparkların çatısı uçtu.

Tosya Yolu mevkisinde bir apartmanın otoparkının çatısı fırtınada çöktü, otoparktaki otomobiller zarar gördü.

Uçan bir çatının Kastamonu-Ankara kara yoluna düşmesi nedeniyle polis yolda güvenlik önlemi aldı.

Kentte bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacakoğlu, gazetecilere, fırtınanın kent genelinde etkili olduğunu, elektrik ve internet kesintisi yaşandığını söyledi.

Kent sakinlerinden Erol Karagöz de uçan çatıların araçların üzerine düştüğünü belirterek, "Biz evdeydik, sonradan fark ettik. Arabamızın camı kırıldı, demir içine girdi." dedi.

Muzaffer Ekici de fırtınada bazı binaların çatısının uçtuğunu, çatıdaki demirlerin komşularının evine saplandığını, araçlara zarar verdiğini ifade etti.

Bozkurt ilçesinde de fırtına 2 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar caddedeki 2 iş yerinin camlarının kırılmasına neden oldu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kentte öğleden sonra yaşanan fırtınanın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 56'sı il merkezinden olmak üzere 72 çatı uçması, ağaç devrilmesi ve bunlardan kaynaklı, araç, iş yeri ve benzeri hasar ihbarı geldiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Merkez ilçemize bağlı Gökçekent köyü ile Çatalzeytin, Doğanyurt ve Taşköprü ilçelerinde 6 vatandaşımız, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Bunun dışında herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmemiştir. Hasar tespit çalışmalarına başlanmış olup, yarın da devam edilerek vatandaşlarımızın zararları en kısa sürede tespit edilecektir."

Çankırı

Kent merkezi ile Ilgaz, Korgun, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde öğle saatlerinde fırtına ve aralıklarla sağanak etkili oldu.

Fırtına nedeniyle Korgun ilçesinde ağaçlar devrilirken, bir mandıranın çatısı uçtu, ilçe merkezindeki Mitik Camisi'nin minaresinin külahı devrildi.

Ilgaz ilçesinde de bazı binaların çatısı uçarken, ağaçlar devrildi, bazı binaların camları kırıldı.

Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, Çerkeş ve Bayramören ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

İl genelinde fırtına nedeniyle uçuşan çeşitli cisimlerin çarpması sonucu 4 kişinin hafif yaralı olarak hastanelere başvurduğu öğrenildi.