  • Yurtdışına kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü enselendi
Yurtdışına kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü enselendi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede tespit edilen 3 kişilik gruptan birinin FETÖ üyeliğinden arandığı, diğerinin ise dolandırıcılık kaydı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Üçüncü şüphelinin ise yasa dışı geçişe yardım eden organizatör olduğu ortaya çıktı.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 13:31
Edirne sınır hattında güvenlik güçleri kritik bir operasyona imza attı. Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde askeri yasak bölgede fark edilen şüpheli grubun içinde FETÖ üyeliğinden aranan bir kişi ile dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan bir zanlı yer aldı. Üç şüpheli gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi.

ASKERİ YASAK BÖLGEDE ŞÜPHELİ GRUP TESPİT EDİLDİ

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, Kiremitçisalih köyünde askeri yasak bölgede şüpheli bir grup tespit etti.

FETÖ ÜYESİ VE DOLANDIRICILIK ZANLISI AYNI GRUPTA ÇIKTI

FETÖ üyeliğinden aranan E.K, dolandırıcılık suçundan kaydı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan E.Ö. ile zanlıların sınırdan yasa dışı şekilde geçmesine yardımcı olan Ş.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

