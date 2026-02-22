İSTANBUL 8°C / 4°C
Güncel

Yurtdışından okullarımıza sıçrayan tehlikeli oyun! Sınıfta ''virüs üretme'' akımı

Yurtdışında ortaya çıkan 'virüs üretme' akımı, ülkemizdeki okullara sıçradı. Tehlikeli akımda, öğrencilerin sınıfta şişe ve kapların içine dışkı, çöp, yemek artıkları gibi maddeler atarak, 'mikrop' ürettikleri görüldü.

Akşam Gazetesi/ AYŞENUR DÜLGER22 Şubat 2026 Pazar 08:19 - Güncelleme:
Yurtdışından okullarımıza sıçrayan tehlikeli oyun! Sınıfta ''virüs üretme'' akımı
ABONE OL

Sosyal medyada yayılan ve yurtdışında ortaya çıktıktan sonra kısa sürede farklı ülkelere sıçrayan "virüs üretme" akımı, Türkiye'de de öğrenciler arasında yayılmaya başladı. TikTok ve Instagram'da açılan "Covid-20 yapıyoruz", "virüs üretiyoruz" gibi isimler taşıyan hesaplarda, videoların seri halinde paylaşıldığı görüldü. "Gün 1, gün 2" veya "part 10, part 18" gibi başlıklarla yayımlanan içeriklerde öğrenciler, şişelerin içine farklı maddeler atarak karışımı hijyen açısından daha riskli hale getirmek için birbiriyle yarıştı.

TİKSİNME, ÇEKİNME YOK

Görüntülerde süt, yağ, çürümüş yemek artıkları, boya, sigara izmariti, balgam, örümcek ağı ve hayvan dışkısı ve hatta kendi idrarları gibi maddelerin şişelere eklendiği dikkat çekti. Ayrıca öğrencilerin bu işlemleri gülerek yaptığı, herhangi bir tiksinme ya da çekinme göstermeden tehlikeli akımı eğlenceye dönüştürdüğü görüldü.

TAKİPÇİLERDEN ÖNERİ DE GELİYOR

Milyonlarca izlenen videolarda öğrencilerin, sosyal medyadaki takipçilerinden gelen önerilere göre şişelere yeni maddeler eklediği ise dikkat çekti. Yorumlarda "Covid-19 geri döndü", "birine içirince ne olur", "okul çıkışı her yere yay" gibi ifadeler yer aldı.

'ZEHİRLENME RİSKİ YÜKSEK'

AKŞAM'a konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, "Temas eden kişilerde kusma, ishal, ateş ve ciddi bağırsak enfeksiyonları görülebilir. Bu tür karışımların içirilmesi veya temas ettirilmesi zehirlenmeye kadar gidebilecek sonuçlar doğurabilir" dedi.

'12 YILA KADAR CEZASI VAR'

Avukat Türkan Kara, akımların hukuken ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Bir çocuğun arkadaşının içeceğine zararlı madde katması kasten yaralamaya girer ve kalıcı hasar oluşursa 12 yıla kadar ceza öngörülebilir. 12–18 yaş grubundaindirim uygulanabilse de adli sicil kaydı geleceklerini etkileyebilir" dedi.

