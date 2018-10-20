Yurtkur burs kredisi KYK başvuruları e-Devlet giriş ekranı 2018 2019 KYK burs kredi ücreti başvuru işlemi ve sonuçları kyk.gsb.gov.tr

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs kredi başvuruları ne zaman sona erecek? 2018 KYK burs öğrenim kredisi başvurları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK öncelik belgesi nasıl-nereden alınır? 2018 2019 KYK burs ücretleri ne kadar oldu? soruların yanıtları merak konusu oldu. Yurtkur'un resmi web sayfasında e-Devlet sayfasında KYK burs başvurusu başlarken, nasıl yapılır sorusuna kurum cevap verdi. Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir. KYK öğrenim kredisi burs başvuruları "e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek. KYK 2018 burs kredi başvuruları ile ilgili merak edilenler star.com.tr'de.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

KYK burs öğrenim kredisi başvuruları 21 Ekim'de saat 23:59'ta sona ererken burs sonuçları, Kasım ayının ortalarında açıklanması bekleniliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada da burs ve kredi için, yurt içinde ve KKTC'de okuyanların, diğer yabancı ülkelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin "e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabileceği ifade edildi.

KYK burs başvuruları sonrası değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

KYK'DAN ÖNEMLİ DUYURU!



Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) resmi Twitter hesabı üzerinden bur ve kredi başvurusu yapan öğrenciler için çok önemli bir duyuru yayımladı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) resmi Twitter hesabı üzerinden bur ve kredi başvurusu yapan öğrenciler için çok önemli bir duyuru yayımladı.



Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan duyuruda ''KYK burs/kredi başvuru süreci henüz tamamlanmamıştır. Kurumumuzun burs-kredi başvurusunda bulunan öğrencilere herhangi bir mesaj göndermesi söz konusu değildir. İlgili mesajla ilgili hukuki işlemler en kısa sürede başlatılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.



BU AÇIKLAMA NEDEN YAPILDI?



Son bir kaç gündür burs ve kredi başvurusu yapan ve yapmak üzere olan adayların cep telefonlarına burs ve kredi başvuruları bitmiştir ifadelerini içeren mesajlar gönderiliyor. Bu mesajlardan ötürü KYK'ya gönderilen soru mesajları sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü açıklama apma zorunluluğu hissetti.



KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?



2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin burs/kredi başvuruları 15’de başladı. 21 Ekim’e kadar sürece başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

E DEVLET KYK BURS KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

e-Devlet sayfasında başvurular gerçekleşirken, kurum tarafından şı açıklama yapıldı: Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

11 AŞAMADA KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU



Sisteme giriş için turkiye.gov.tr adresi üzerinden erişimin sağlanabileceği E-Devlet kapısı aracılığı ile KYK burs başvurusu yaklaşık 15 dakikada tamamlanıyor. 11 adımda sonuçlanan başvurunun aşamaları ise şöyle:



▶ Başvuru Bilgileri



▶ Kimlik Bilgileri



▶ Öğrenim Bilgileri



▶ Bilgilendirme Mesajı



▶ Adres Bilgileri



▶ Özel Durum Bilgileri



▶ Aile Bilgileri



▶ Ziraat Bankası Bilgilendirme



▶ Ziraat Bankası Ürün Başvuruları



▶ Önizleme



▶ İşlem Sonuç

KYK ÖNCESİ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor. Bütün öğrencilerin e-Devlet üzerinden başvuru yapması ve başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.



Başvuru esnasında öncelik durumu şehit/gazi çocuğu (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi) ile %40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belgeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 28 Ekim 2018 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Diğer öncelikli öğrencilerin ise belge göndermesine gerek olmayıp öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.

KYK BURS KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ücretleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından açıklandı. Başvuruları geçerli olan üniversite öğrencilere; 2018-2019 Yılı için lisansta 500 lira, yüksek lisansta 1.000 lira, doktorada ise 1.500 Türk Lirası ödenecek.



KYK burs ve kredi başvuru işlemleri nasıl yapılır? 2018 - 2019 KYK burs başvuruları başladı!

2018-2019 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvurularının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencileri E-devlet üzerinden burs ve kredi başvuru işlemlerini yapabilecek. KYK, burs ve kredi başvuruları için son tarihi açıkladı. Peki; KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılacak? İşte konuya dair detaylar...



Milyonlarca üniversite öğrencisi eğitim ve öğretim hayatlarına destek sağlaması amacıyla KYK burs ve kredi başvurularını E-devlet üzerinden başvuru yapabilcek. Burs ve kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınıyor. Peki burs ve kredi başvuruları nasıl yapılıyor? KYK burs ve kredi başvuruları için son gün ne zaman? Adaylar e-Devlet şifresini nasıl temin edebilir? İşte KYK başvuruları ile ilgili detaylar...



BURS VE KREDİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER



Burs ve kredi başvurusunu iptal etmek mümkün mü? sorusu merak ediliyordu. Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.



İkinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.



Burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.



Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.



BURS ÖNCELİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?



Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, Anne ve babası vefat etmiş olanlar, Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.