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Yurtlarda kalan depremzedeler karekod sistemiyle isteklerini Valiliğe iletiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Düzce'ye gelerek Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen depremzedeler, karekod sistemiyle isteklerini Valiliğe aktarıyor.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
Yurtlarda kalan depremzedeler karekod sistemiyle isteklerini Valiliğe iletiyor
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Depremzedelerin ihtiyaç ve isteklerini Valiliğe doğrudan iletebilmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle yurtların farklı noktalarına karekod sistemi kuruldu.

Cep telefonu kamerasından karekodu okutan depremzedeler, ekranda çıkan "Düzce Valiliği Misafir İstek Talep Formuna" bilgilerini girdikten sonra isteklerini yazabiliyor.

Uygulamayla depremzedelerin mağduriyet yaşamaması ve ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ise yurtlara yeni gelen depremzedelere karekod sistemini tanıtarak kullanmaları için yardımcı oluyor.

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