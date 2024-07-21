Yurtta büyüleyici dolunay manzaraları

Dün akşam saatlerinde beliren dolunay yurtta eşsiz manzaralar oluştururken görüntüsüyle görenleri adeta büyüledi. Dolunayı izlemek ve fotoğraf çekmek için dışarı çıkan vatandaşlar dolunaya hayran kaldı.

İstanbul, Trabzon, Ankara, Edirne gibi yurdun birçok kentinde fotoğraf severler bu eşsiz görüntüleri yakalayabilmek için çabaladı.



Trabzon'da gece saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.

Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ile güzel görüntülere sahne oldu.