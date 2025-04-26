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Yürürlüğe girdi! ''Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği'' Resmi Gazete'de

'Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 13:24 - Güncelleme:
Yürürlüğe girdi! ''Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği'' Resmi Gazete'de
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Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat, görev ve yetkilerinde yapılan değişiklik sonrası, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile hizmetlerin yürütülmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Yapılan düzenlemeyle milli eğitim müdürlüklerindeki bilgi işlem ve eğitim teknolojileri birimi yenilik ve eğitim teknolojileri şubesi, öğretmen yetiştirme ve geliştirme birimi mesleki gelişim şubesi, insan kaynakları yönetimi birimi de personel şubesi olarak değiştirildi, denklik ve belge doğrulama şubesi ile bütçe ve tahakkuk şubesi oluşturuldu.

Ayrıca il milli eğitim müdürlüklerinde hukuk, bilgi işlem, sivil savunma ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri il milli eğitim müdürüne bağlı birimler, ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki bilgi işlem ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ise ilçe milli eğitim müdürüne bağlı bürolar tarafından yürütülecek.

Şube, birim ve bürolar tarafından yürütülecek hizmetler için görev ve sorumlulukların belirlendiği yönetmelikle, eğitim-öğretim hizmetlerinde de eğitim-öğretimi geliştirmeye yönelik görevler, eğitim kurumlarına yönelik görevler, öğrencilere yönelik görevler ile izleme, değerlendirme ve raporlamaya yönelik görevler yeniden düzenlendi.

Yönetmelikle il ve ilçe personelinin görevleri ve iş bölümü tanımlamaları yapılırken kurulların ve il ve ilçe milli eğitim komisyonlarının görevleri de yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de 18 Kasım 2012'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği" ise yürürlükten kaldırıldı.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
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