İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2025 Cumartesi / 16 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yürürlüğe girdi! Sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarında değişikli
Güncel

Yürürlüğe girdi! Sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarında değişikli

Sigaraların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidilirken ÖTV'nin kompozisyonunda düzenleme yapıldı.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 08:46 - Güncelleme:
Yürürlüğe girdi! Sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarında değişikli
ABONE OL

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi.

Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirilirken enflasyonla mücadeleye maliye politikası olarak destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu.

Bunun enflasyonist etkinin sınırlandırılması amacıyla bütçe hedefiyle uyumlu şekilde atılan maliye politikası adımı olduğu kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.