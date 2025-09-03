CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışmayan yürüyen bantları tamir etmek yerine sökmeye başladı.

Gayrettepe-Zincirlikuyu Tüneli'nde aylardır çalışmayan yürüyen bantlar için İBB beklenmedik bir çözüm geliştirdiğini açıklayıp bunu hemen icraata dökerek 368 metre uzunluğundaki tünelde yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak için yerleştirilen 14 yürüyen banttan ikisi söküldü ve boş kalan kısımlara fayans döşendi.

Özellikle metrobüs ve metro hattının kesiştiği bu güzergâhta her gün binlerce yolcu valizleriyle, çocuklarıyla veya yaşlı bireylerle tüneli geçmek zorunda kaldı.

İBB'nin hizmetleri arasında vatandaşların metrobüs ve metro arasındaki yüzlerce metre uzunluğundaki güzergahta zamana karşı ulaşımı sağlamak amacıyla yapılan yürüyen bantların çalıştırılmak yerine tamamen kaldırılması ise vatandaşın tepkisini çekti.

İBB'nin vatandaşların aleyhine yaptığı icraatları içerisinde bantların sökülmesine şahit olan vatandaş, duruma karşı çıkıp görüntü almak isteyince iddiaya göre belediye ekipleri tarafından tehdit edildi. Kaydettiği görüntülerin zorla silindiği kaydedildi.

Vatandaşlar, bantların tamir edilmesi gerekirken kaldırılmasının İstanbul gibi bir metropolde kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Ayrıca bantların satılacağı iddiası da dile getirilirken, yaşlı ve engelli vatandaşların mağduriyetinin artacağı vurgulanıyor. Yaşanan bu gelişme, İstanbul'un ulaşım sorunlarına yeni bir tartışma konusu eklemiş durumda. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Gayrettepe İstasyonu'nda, yaya geçiş kapasitesini artırmak amacıyla yürüyen bantlar kaldırılmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan metro hatlarında bulunan yürüyen bantların bir bir kaldırılıp yerine fayansların yerleştiği ve 185 metrelik mesafenin ise yürüyen bantların söküldüğü yerine fayans yapılırken çevresinin vatandaşların görmemesi için uzun bariyerlerle kapatıldığı görüldü.