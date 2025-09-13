İSTANBUL 28°C / 20°C
13 Eylül 2025 Cumartesi
  • Yürüyüş yolunda ceset şoku! Kimliği tespit edildi
Güncel

Yürüyüş yolunda ceset şoku! Kimliği tespit edildi

Likya Yolu'nda yürüyüş yapan bir grup tarafından bulunan cesedin 70 yaşındaki Avustralyalı Irene Claire Dunn'a ait olduğu belirlendi.

IHA13 Eylül 2025 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Yürüyüş yolunda ceset şoku! Kimliği tespit edildi
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkiinde yürüyüş yapan bir grup, kayalık alanda ceset olduğunu fark etti.

Yürüyüşçülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn olduğu belirlendi. Ceset, UMKE ve JAK ekipleri tarafından bölgeye istasyon kurularak kayalık alandan çıkarıldı.

70 yaşındaki Avustralyalı Irene Claire Dunn'un ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

