İSTANBUL 23°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Yüsra'nın sır ölümü! 15 doktor için soruşturma izni

Bursa'da 2024 yılında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 15 doktor için soruşturma izni verildi.

IHA25 Nisan 2026 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
ABONE OL
Bursa'da 2024 yılı 19 Mayıs'ta hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin "soruşturma izni verilmemesine" ilişkin kararı kaldırmasının ardından, aralarında bir profesörün de bulunduğu 15 doktor hakkında soruşturma izni verildi.

Mahkeme kararında, olayın oluş şekli ve dosya kapsamındaki iddiaların ancak savcılık tarafından yürütülecek kapsamlı bir soruşturma ile netleştirilebileceği belirtilerek, önceki kararın hukuka uygun olmadığına hükmedildi. Bu doğrultuda dosya, gereği yapılmak üzere Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Yaklaşık 2 yıl önce Bursa Şehir Hastanesi'nde yaşanan olayda, Türkoğlu ailesi bahar nezlesi şikâyeti bulunan kızları Yüsra'yı akşam saatlerinde hastaneye götürdü. Ailenin iddiasına göre tedavi sürecinde yapılan tıbbi uygulamaların ardından çocuk kısa sürede fenalaştı. Yaklaşık 17 saatlik sürecin sonunda Yüsra hayatını kaybetti.

Acılı anne Bursa Türkoğlu, sürece ilişkin yaptığı açıklamada kızını sağlıklı şekilde hastaneye götürdüklerini belirterek, "Elimizden tutarak götürdüğümüz çocuğumuzu 17 saat sonra kaybettik. Çok şükür soruşturma izni çıktı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu acıyı kimse yaşamasın" ifadelerini kullandı.

Soruşturma izni verilen sağlık personelinin isimleri; Dr. M.G., Dr. C.A., Uzm. Dr. M.M.G., As. Dr. T.P., As. Dr. T.D.S., As. Dr. G.E.Ö., As. Dr. H.B.Ö., Uzm. Dr. A.G., Doç. Dr. A.O., As. Dr. H.Z.T., As. Dr. Ü.Y., Uzm. Dr. B.A., Uzm. Dr. N.G., Prof. Dr. M.T. ve Uzm. Dr. B.M. şeklinde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürecinin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüleceği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu dolu dolmuşta pes dedirten görüntüler: Şoförün vurdumduymazlığı tepki çekti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.