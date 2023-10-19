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Yusuf Alabarda Gazze'deki son durumu 24 TV'ye aktardı: Bu tam bir trajedi

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 13. Gününe girerken Aşkelon'dan gerilim hattındaki son durumu 24 TV'de yayınlanan 'Günün Manşeti' programına aktaran Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, durumun acil dolduğunu belirterek, yaşanan duruma 'yüz yıla damgasını vuracak bir trajedi.' dedi.

19 Ekim 2023 Perşembe 12:15 - Güncelleme:
Yusuf Alabarda Gazze'deki son durumu 24 TV'ye aktardı: Bu tam bir trajedi
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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 13. Gününe girerken Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda Aşkelon'dan gerilim hattındaki son durumu 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programına aktardı.

"TEL AVİV HAVALİMANI'NDA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNEMLERİ ALINMIŞ"

Tel Aviv Havalimanı'nda olağanüstü güvenlik önemleri alındığını belirten Alabarda, havalimanına İsrail ordusuna asker yazılmak için gelen yoğun bir kafile olduğunu söyledi.

"İSRAİL MANİVELA GİBİ KULLANIYOR"

Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, yaşanan bu durumun İsrail'in kendi içerisinde bir manivela gibi kullanıldığına dikkat çekti. Alabarda, Gazze'nin kuzeyinde kalan Aşkelon'da hayatın sakin devam ettiğini söyledi.

"FİLİSTİN TOĞRAĞI KAFESİN İÇİNDE BİR YER"

Gerilim hattından izlenimlerini aktaran Alabarda, "İsrail'in içerisinde BM tarafından tanımlanan bir Filistin toprağı var ve o Filistin toprağının, kafesin içerisinde bir yer olduğunu kafanızda nakşediyorlar." ifadelerini kullandı.

"DURUM ÇOK ACİL"

Sadece 2023 yılında Hem Batı Şeria'da hem Gazze'de 200 Filistinlinin öldürüldüğünü belirten Alabarda, durumun aciliyetine dikkat çekerek, "Önümüzdeki süreçte İsrail'in kara kuvvetleri düzeyinde nasıl bir yığınaklanma yaptığını ve bu kara harekatıyla bu 2 buçuk milyon insanın nasıl katledileceğini konuşmak durumunda kalacağız." dedi.

"BU TAM BİR TRAJEDİ"

Alabarda, İsrailli siviller gündelik yaşımı sürdürdüğünü ancak bir diğer tarafta her gün yüzlercesi katledilen, üzerlerine bomba yağdırılan bir Filistin halkı olduğunu söyledi. Yaşanan duruma "yüz yıla damgasını vuracak bir trajedi." dedi.

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