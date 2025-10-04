Şanlıurfa'da Hatice (37) ve Musa Timuçin (45) çiftinin çocukları Yusuf Timuçin'e (2), doğuştan kelebek ve balık pulu hastalığı teşhisi konuldu. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da tedavi gören, ancak hastalığına çözüm bulunamayan küçük çocuk, Adana'da bir başka hastaneye yatırıldı. Aile, tedavisi için ihtiyaç duyulan parayı karşılamakta zorlanınca; sosyal medyada hesap açıp yardım toplamaya başladı. Ancak çiftin oğulları için açtıkları hesap, başkası tarafından çalınarak sahte ilanlarla para toplandı.

Dolandırıcı sahte ilanı çaldığı sosyal medya hesabından paylaştı. Baba Timuçin, dolandırıcıya mesaj atıp hesabı istedi.

'HESABI 4 BİN TL'YE ALDIM'

Baba Timuçin, şahsa ulaşıp hesabın kendilerine geri verilmesini istedi. Ancak zanlı, " Hesabı 4 bin liraya aldım. Beni savcıyla korkutmaya çalışıyorsunuz" yanıtını verdi. Aile, konuyu yargıya taşırken baba, "Oğlumun fotoğraflarını kullanıp para toplamışlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bir kadın, ölen babası adına binlerce lira evladım için para göndermiş, ancak o bile dolandırıcılara gitti" dedi.