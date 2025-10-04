İSTANBUL 21°C / 15°C
  • Güncel
  Yusuf bebek için yardım toplanan hesabı çaldılar... Dolandırıcılardan pes dedirten vicdansızlık
Güncel

Yusuf bebek için yardım toplanan hesabı çaldılar... Dolandırıcılardan pes dedirten vicdansızlık

Balık pulu ve kelebek hastası Yusuf Timuçin'in, tedavisi için adına açılan hesap çalındı. Dolandırıcı sahte ilanlarla kişileri, yüz binlerce lira çarptı.

4 Ekim 2025 Cumartesi 09:56
Yusuf bebek için yardım toplanan hesabı çaldılar... Dolandırıcılardan pes dedirten vicdansızlık
Şanlıurfa'da Hatice (37) ve Musa Timuçin (45) çiftinin çocukları Yusuf Timuçin'e (2), doğuştan kelebek ve balık pulu hastalığı teşhisi konuldu. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da tedavi gören, ancak hastalığına çözüm bulunamayan küçük çocuk, Adana'da bir başka hastaneye yatırıldı. Aile, tedavisi için ihtiyaç duyulan parayı karşılamakta zorlanınca; sosyal medyada hesap açıp yardım toplamaya başladı. Ancak çiftin oğulları için açtıkları hesap, başkası tarafından çalınarak sahte ilanlarla para toplandı.

Dolandırıcı sahte ilanı çaldığı sosyal medya hesabından paylaştı. Baba Timuçin, dolandırıcıya mesaj atıp hesabı istedi.

'HESABI 4 BİN TL'YE ALDIM'

Baba Timuçin, şahsa ulaşıp hesabın kendilerine geri verilmesini istedi. Ancak zanlı, " Hesabı 4 bin liraya aldım. Beni savcıyla korkutmaya çalışıyorsunuz" yanıtını verdi. Aile, konuyu yargıya taşırken baba, "Oğlumun fotoğraflarını kullanıp para toplamışlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bir kadın, ölen babası adına binlerce lira evladım için para göndermiş, ancak o bile dolandırıcılara gitti" dedi.

