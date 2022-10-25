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Yusuf İslam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, barışçıl çabaları ve dünya Müslümanlarına desteği için teşekkürlerini sundu.

AA25 Ekim 2022 Salı 11:01 - Güncelleme:
Yusuf İslam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İslam'ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdiği konserde yaptığı konuşmaya ilişkin video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İngiliz Müslümanlarına ve Birleşik Krallık'taki Cambridge Camisi'nin inşasına verdiği olağanüstü cömert destek için teşekkür eden İslam, "Ukrayna ve Rusya arasındaki tıkanıklıkları açma yönündeki harika çalışmalarınızı takdir ediyorum. Ana vatanım Kıbrıs için de barışçıl bir çözüm bulmaktan vazgeçmemenizi rica ediyorum. Ve inşallah herkesin kutsal topraklarda barış içinde yaşayabilmesi için Filistin'in özgürlüğüne kıymetli desteğinizi devam ettirmenizi istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

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