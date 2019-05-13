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Yusuf Nazik kimdir? Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’in cezası belli oldu mu?

2018 yılında Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Suriye'nin Lazkiye kentinde gerçekleştirilen MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilmişti. 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yusuf Nazik’in cezası belli oldu. Peki, Yusuf Nazik kimdir? Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik kaç yıl ceza aldı? İşte merak ettiğiniz detaylar…

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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’in cezası belli oldu. Vatandaşlar, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olan ve MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye’ye getirilen Yusuf Nazik’in kaç yıl ceza aldığını merak ediyor. Sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf etmişti. Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Yusuf Nazik kimdir?  İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizde…

YUSUF NAZİK’İN CEZASI BELLİ OLDU MU?

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

YUSUF NAZİK’İN ÖN SORGUDAKİ İTİRAFLARI NELERDİR?

Sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf etti.  Emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." ifadelerini kullandı.
 
Hatay-Reyhanlı saldırısının organizatörü olduğu ileri sürülen Yusuf Nazik Şam'da serbest kalmıştı. İstihbarat birimleri 11 Mayıs 2013’te, 52 kişinin öldüğü Hatay-Reyhanlı saldırısının organizatörü olduğu ileri sürülen Yusuf Nazik’in Şam Cezaevi’nden tahliye edildiğini ve yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu belirledi. Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen bombalı saldırıda 5'i çocuk 53 kişi hayatını kaybetmişti. 9 sanık hakkında 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 11 sanık hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "suçluyu kayırmak" suçlarından 20'şer yıla, iki sanık hakkında da "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

SURİYE’DE PAKETLENİP TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

MİT Başkanlığı böylece, FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara bir yenisini de Lazkiye’de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu.  Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi.  Türkiye, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında "terörle kaynağında mücadele" amacıyla sınır ötesi operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonla, başta PKK ve FETÖ üyesi olmak üzere çok sayıda terörist Türkiye’ye getirildi.

NE OLMUŞTU?

2013 Reyhanlı bombalı saldırıları, 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı, Hatay'da düzenlenen iki ayrı bombalı saldırılardır. Saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, 146 kişi yaralanmıştır. Bombalı araçlarla düzenlenen bu saldırı, 2015 Ankara saldırısından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci saldırı olarak kayıtlara geçmiştir.

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