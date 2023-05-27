Yusufeli Barajı'nda son 19 metre! İlk elektrik üretimi yapılacak

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla barajdaki su seviyesi 650,380 kotuna, su yüksekliği ise 148 metreye bulurken, depolanan su miktarı 626,07 milyon metreküpe ulaştı.

Yusufeli Barajı su seviyesi 167 metreye çıktığında test amaçlı elektrik üretimine geçilecek. Düzensiz elektrik üretimi olarak da adlandırılan test üretimi planlamaya göre en erken Ağustos ayında gerçekleşecek. 207 metrede ise kalıcı elektrik üretimi geçilirken, bu da yıl sonu itibariyle gerçekleşmiş olacak.

ELEKTRİK TEST ÜRETİMİ İÇİN SON 19 METRE



Konuyla ilgili bilgi veren Yusufeli Barajı Kontrol Şube Müdürü Sezai Yıldız, 22 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla derivasyon kapaklarının kapatılmasıyla su tutma sürecine başladığını hatırlattı. Yıldız "Şuana kadar geçen zamanda 600 milyon metreküp su depolandı. Toplamda 148 metre su yüksekliğine ulaşmış durumdayız. Su seviyesi 167 metreye ulaştığında bu da Ağustos ayına denk geliyor. Deneme üretimleriyle birlikte testlere başlamış olacağız. Su yüksekliği 207 metreye ulaştığında bu da yıl sonuna gibi planlanmakta tamamen elektrik üretimine hazır hale gelmiş olacak. Su yüksekliği 210 metreyi bulduğu zaman su tutma süreci tamamen tamamlanmış olacak. Yıl sonu itibariyle de Yusufeli Barajı tamamen elektrik üretmeye hazır hele gelmiş olacak" dedi.

"Yusufeli Barajı'nın inşaatı yüzde 100, noktasında fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda" diyen Yıldız "Santral içerisindeki elektronik mekanın teçhizat montajında ise yüzde 99 mertebesindeyiz. Geri kalan yüzde 1'lik kısım test süreçleri anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

BARAJDA HERŞEY SORUNSUZ İLERLİYOR



Türkiye'nin bir çok devlet barajında çalışmış olan teknik ekibin görev yaptığı Yusufeli Barajı'nda test çalışmaları hatasız devam ediyor.

Türkiye'nin bir çok barajında görev alan mesleğinin 26 yılına giren Yusufeli Barajı Montoj Süpervizör sorumlusu Ali Atalay, testlerin dört dörtlük devam ettiğin ifade etti. Ilısu barajı, Kürtün Barajı, Torul Barajı, Ordu ve Adana gibi ülkemizin bir çok barajında çalışmış tecrübeli yetenekli ve deneyimli teknik ekinin şuan ekiplerinde yer aldığını ifade eden Atalay, "Test süreçlerinin gayet güzel ilerliyor. Şuana kadar test süreçlerinde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Burada çalışan teknik heyet tecrübeli ve deneğime sahip. Bu da barajı sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.