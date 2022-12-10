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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 47 metreye ulaştı

Artvin'de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'de sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 47 metreyi bulurken, boşaltılan köylerde evler birer birer sular altında kalmaya başladı.

IHA10 Aralık 2022 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 47 metreye ulaştı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi her gün 2 metre yükseliyor.

Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor. Köylerde taşınmalar devam ederken, sessizliğe bürünen bölgelere yaban keçileri iniyor. İrmakyanı köyünde çekilen görüntülerde, insanların köyden ayrılmasıyla yaban keçi ailesi bölgede rahatça dolaşıyor.

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