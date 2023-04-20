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Yusufeli'nde su yüksekliği 112,20 metre oldu

Artvin'de 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliği 112,20 metre oldu.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 12:48 - Güncelleme:
Yusufeli'nde su yüksekliği 112,20 metre oldu
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DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin en yüksek dünyanın 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı HES'te su tutma işleminin başlamasıyla seviye her geçen gün yükseliyor.

Baraj havzasında depolanan su miktarı 20 Nisan itibarıyla 264,44 milyon metreküpe, su seviyesi 615,70 kotuna, su yüksekliği de 112,20 metreye ulaştı.

Suların yükselmesiyle birçok eski yerleşim yeri köy sular altında kalırken, Yusufeli eski ilçe merkezinin de büyük bir kısmı sulara gömüldü.

Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik üretimi su yüksekliği 207 metreye ulaştığında başlayacak.

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