İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8614
  • EURO
    51,751
  • ALTIN
    7288.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yuvacık Barajı'ndan sevindiren haber: Su seviyesi yükseldi
Güncel

Yuvacık Barajı'ndan sevindiren haber: Su seviyesi yükseldi

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 62'ye ulaştı.

AA24 Şubat 2026 Salı 11:48 - Güncelleme:
Yuvacık Barajı'ndan sevindiren haber: Su seviyesi yükseldi
ABONE OL

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeni yılın başlamasıyla artış eğilimine giren barajda bugün itibarıyla su miktarı 31 milyon 590 bin metreküple yüzde 62 olarak kaydedildi.

Geçen yılın son döneminde doluluğu yüzde 3'e kadar gerileyen barajda, aralıklarla etkili olan yağışların ardından su seviyesi her geçen gün yükselirken, daha önce ortaya çıkan toprak yüzeyler ve eski yerleşim alanları su altında kaldı.

Barajın, Samanlı Dağları'ndaki kar örtüsünün erimesi ve yeni yağışlarla mart, nisan ve mayısta tam doluluğa ulaşması bekleniyor.

Bu arada, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer kaynak Namazgah Barajı'nda ise doluluk 14 milyon 450 bin metreküple yüzde 64 olarak ölçüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.