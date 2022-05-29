Yüzbinler Atatürk Havalimanı'na akın etti! F-16 gösterisi nefes kesti

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı



Fetih şöleni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, üzerinde "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu.

Kutlamalara katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

Basın mensupları da kendileri için oluşturulan alanda etkinliği takip ediyor.

Şölen alanının bir çok noktasına büyük Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.

Mehteran konseriyle başlayan fetih şöleninde Türk Yıldızları gösteri yaptı.

Şölende vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere ve ezgilere eşlik etti.

SOLOTÜRK'TEN NEFES KESEN GÖSTERİ

SOLOTÜRK ekibi yüz binlerce katılımcıya şov yapmaya devam ediyor. Akrobatik hareketlerle katılımcıları büyüleyen SOLOTÜRK dünyada eşi benzeri olmayan hareketlerini sergiledi.

YÜZBİNLER AKIN ETTİ

İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yüz binlerce kişi akın etti.

Öte yandan trafik ekipleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne giden güzergahta kontrol noktaları oluşturdu.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdukları araçlara nereye gideceklerini sorarak, yönlendirmede bulundu.

Atatürk Havalimanı'nın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarında bırakarak kutlama alanına yürüyerek ilerledi.

Şölen, Esat Kabaklı'nın konseriyle devam ediyor.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Megakent İstanbul 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora kavuşacak. Dev millet bahçesinde, 145 bin 300 ağaç olacak.

İstanbul'un dev millet bahçesi; Londra'daki Hyde Park ile New York'taki Central Park'ın ardından dünyada parmakla gösterilebilecek bir proje olma özelliği taşıyor.

İstanbul'un yeni millet bahçesi içerisinde; rekreasyon alanı, gençlik merkezi, müze alanı, spor alanı, fuar alanı, konaklama alanı, yaşam merkezi ve afet toplanma, 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı.