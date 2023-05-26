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Yüzbinlerce genç Erdoğan'a destek için birleşti! ''Seçimin gerçekleştiği 24 saatte yaşadıklarımızı unutamadık''

209 üniversiteden 700 öğrenci topluluğuna mensup yüzbinlerce öğrenci Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Üniversiteli gençler yayınladıkları ortak bir bildiride, muhalefetin 14 Mayıs gecesi yalan ve manipülasyonlarına dikkati çekerek, 'İktidar için her şey mübah diyen anlayışın, ülkemizi ve milletimizi iktidarda kalmak için nelere ve kimlere peşkeş çekeceğini bilemediğimiz için; Seçimin gerçekleştiği 24 saatte yaşadıklarımızı unutamadığımız için yapıyoruz bu açıklamayı. 28 Mayıs seçimleri yaklaşırken, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak ve geleceğe daha umutlu bakmak isteyen üniversiteli gençler olarak; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yanayız.' dedi.

26 Mayıs 2023 Cuma 22:34 - Güncelleme:
Yüzbinlerce genç Erdoğan'a destek için birleşti! ''Seçimin gerçekleştiği 24 saatte yaşadıklarımızı unutamadık''
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Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimlerinde 209 üniversiteden 700 öğrenci topluluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Ülke olarak aziz devletimizin ve yüce milletimizin 2.Yüzyılının başlayacağı bir seçimin son günlerine yaklaşmış bulunmaktayız. Her seçimin ana gündemi olan Gençler olarak; bizleri kalıba koyanlar, harflere sıkıştıranlar, adımıza söz ve duruş belirtenlerden bağımsız, Üniversiteli Gençler olarak kendi sözümüzü söyleme ve tarafımızı kamuoyuna deklare etmek amacıyla yüzlerce topluluk ve bu topluluklara mensup yüz binlerce üniversiteli öğrenciler olarak, Sultan Alparslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal'in torunları ve onların dava ve fikriyatlarının mukaddes emanetçileri olarak, bu yazılı açıklamayı yapıyoruz. İktidar için her şey mübah diyen anlayışın, ülkemizi ve milletimizi iktidarda kalmak için nelere ve kimlere peşkeş çekeceğini bilemediğimiz için; Seçimin gerçekleştiği 24 saatte yaşadıklarımızı unutamadığımız için yapıyoruz bu açıklamayı.

Bizler Üniversiteli Gençler olarak:

Gençleri terör belasından kurtarmış, Milli Savunma alanında dünya liderliğine taşımış ittifaktan yanayız. Mavi Vatanımıza sahip çıkan, Karabağ'da, Libya'da, Tunus'ta ve Ukrayna'da Şanlı Türk Bayrağını umutla dalgalandıranlardan yanayız. Bizlerin temsil yetkisini 30'tan 18'e indirerek bizlere fırsat tanıyan ve mecliste en çok genç vekile yer verenden tarafız. Dış politikada yeni bir ufuk açan ve ülke olarak, devlet olarak hakettiğimiz konuma yaklaştırandan tarafız. Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan, katsayı eşitsizliğini kaldıranlardan yanayız. 28 Mayıs seçimleri yaklaşırken, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak ve geleceğe daha umutlu bakmak isteyen üniversiteli gençler olarak; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yanayız."

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