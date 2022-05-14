Yüzde 100 yerli ve milli üretim hedefiyle çalışıyorlar! İhracatta el artırıyorlar

TÜMOSAN'dan yapılan açıklamaya göre, yerli motor ve transmisyon entegrasyonu ile traktör üretimini gerçekleştirerek tarım sektöründe çiftçilerin yanında olan TÜMOSAN, 2022 yılının ilk çeyreğine ait verilere bakıldığında toplam pazarda yaşanan daralmalara rağmen pazar payını 2021 yılının ilk üç ayına oranla artırdı.

Ürettiği yerli motorların gücüyle avantaj sağlayan TÜMOSAN, özellikle salgınla birlikte öneminin altı bir kez daha çizilen yerli ve milli tarımın destekçisi olarak yoluna devam ediyor.

Son yıllarda pazar beklentileri bahçe grubu ürünlerinde, 4 silindirli motora sahip traktör modellerine yoğunlaşılması ile birlikte TÜMOSAN Bahçe grubu ürün gamına, 52L serisini dahil etti. 52L serisi güçlü ve verimli TÜMOSAN motoru, 3 ve 4 silindirli seçenekleri ile çiftçilerin beğenisine sunuldu. TÜMOSAN, yeni 4 silindirli bahçe grubu 52L serisi traktör modelleri ürün gamında yerini aldı.

81 Premium Serisini Türk mühendislerinin imzasıyla Konya'da üreten TÜMOSAN, 81.100 ve 81.110 modelleri ile ürünlerini çiftçilerin beğenisine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, yıllık 75 bin motor ve 45 bin traktör üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek, "TÜMOSAN olarak kendi üretim hatlarını geliştiren ve farklı çalışmalarla üretimimizin gelişmesine yardımcı olan, üretim kaynaklarını yüksek tutan profesyonel üretim ekibine sahibiz.



Profesyonel ekibimizin çalışmaları sonucunda çok sayıda optimize edilmiş insansız aracımız bize üretimde yardımcı oluyor. Üretimimizi günden güne geliştirerek verimlilik çalışmalarını başarıyla uygulayan bir firmayız." ifadelerini kullandı.

Tosun, 4 silindirli olarak uzun yıllardır çiftçiler ile buluşan 8000 ve 8100 serisi ailesine 3 silindirli olarak 8065, 8165 ve 8170 modelleri de eklediklerini aktararak, klasik ve modern dizayna sahip 3 silindirli model seçenekleri ile çiftçilerin her ihtiyacını karşılamaya yönelik ürün gamını artırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Tosun, "Geçtiğimiz yılın sonlarında üreticilerin istekleri doğrultusunda piyasaya çıkardığımız yeni kabin ve donanıma sahip tarlaların vazgeçilmez klasiği 8000 serisinin 8005 modelini de çiftçilerimizin beğenisine sunduk. Çiftçilerin klasik dizayna sahip traktör modellerine olan ilgisi karşısında geleneksel çizgiler ile yüksek donanımı buluşturmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- 81 PREMİUM SERİSİ KONYA TARIM FUARI'NDA ÇİFTÇİLERDEN İLGİ GÖRDÜ

Türk mühendislerinin yeni imzası TÜMOSAN 81 Premium serisine değinen Halim Tosun, şunları aktardı:

"TÜMOSAN motorlu 95 ve 105 HP motor gücü seçenekleri ve 16 ileri-16 geri Hi-Lo vites seçeneğine sahip TÜMOSAN transmisyonu ile 81 Premium Serisi aynı zamanda standart olarak sunulan PowerShuttle ve vites kolu üzerinden vites değişimine imkan veren el debriyajı ile çiftçilerin kullanımını kolaylaştıran çözümler sunuyoruz.



4000 kilogram kaldırma kapasitesi, 6 adet hidrolik çıkış ve standart olarak sunulan hidrolik orta kol ile beraber elektronik çeki kontrol sistemine sahip olan 81 Premium Serisi, yüksek donanıma sahip 4wd ve kabin klimalı model seçenekleri ile Konya Tarım Fuarı'nda çiftçiler tarafından yoğun ilgi gördü."

Tosun, Türk çiftçisinin yanında olduklarını belirterek, "Yerli ve milli üretim politikasıyla AR-GE çalışmalarımıza tüm hızımızla ve motivasyonumuzla devam ediyoruz. Ülkemizin zengin topraklarının farkındayız. Yüzde 100 yerli ve milli traktörlerimizle ve gelecek dönem çalışmalarımızla da ülkemizin milli kalkınma hamlesine desteğimizi sürdüreceğiz." yorumunu yaptı.

Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da isimlerini gururla duyurduklarını anlatan Tosun, "Şu anda 32 yurt dışı satış noktamız ile öncelikle Balkan ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere yoğun talep alıyoruz.



Orta Doğu ve Afrika'daki pazarımız büyürken diğer kıtalarda da satış hacmimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizin artmasıyla birlikte dünya çiftçilerinin de gücünü hissedeceği motor ve traktörlerimizle adımızdan sıkça söz ettireceğiz." ifadelerini kullandı.