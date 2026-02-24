Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi işçileri, 2026 yılı için teklif edilen yüzde 3'lük zam oranına ve 24 aya varan birikmiş alacaklara tepki gösterdi. Sendika adına konuşan Ersoy Kalik, "İşçimizin daha fazla bekleyecek ne zamanı ne de sabrı kalmıştır" dedi.

Seyhan Belediyesi işçileri, belediye binası önünde toplanarak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecine ilişkin eylem yaptı. 2026 yılı için teklif edilen yüzde 3'lük zam oranını kabul etmeyen ve 24 aya varan birikmiş alacaklarını isteyen bin işçi eyleme katılarak durumu protesto etti.

"YÜZDE 3 ZAM KABUL EDİLEMEZ"

Sendika adına konuşan Ersoy Kalik, "Bizler hem memleketimizin hem belediyemizin hem de kadrolu ve şirket işçisi arkadaşlarımızın durumunu gözeterek Toplu İş Sözleşmesi taslağımızı hazırladık. Üç yıllık enflasyon ve refah payı talebimizi ilettik. Ancak bize 2026 yılı için sadece yüzde 3 zam teklif edildi. TÜİK'in yüzde 30,9, ENAG'ın yüzde 56,1 enflasyon açıkladığı bir ortamda Seyhan işçisine reva görülen zam yüzde 3'tür" dedi.

"24 AYDIR ALACAKLARIMIZ ÖDENMİYOR"

Seyhan İmar A.Ş. işçisinin alacaklarının ödenmediğini dile getiren Kalik, "Mart 2024'ten bu yana mesai ve sosyal hak alacakları ödenmedi. Ocak 2025'ten bu yana tam maaşlarımız yatmıyor. 24 aydır biriken alacaklarımız var. Şimdi de bu alacakların ödenmesi için bizden bir 24 ay daha beklememiz isteniyor. İşçimizin ne bekleyecek zamanı ne de sabrı kalmıştır" diye konuştu.

"PARA ÇIKIŞTAN SONRA NASIL BULUNUYOR"

Kalik, "Onlarca arkadaşımız borçları yüzünden işi bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce arkadaşımız emekli oldu. Pek çok arkadaşımız hayatını kaybetti. Alacakları o zaman ödendi. Soruyoruz; para bir gün önce yoksa işten çıkıştan ya da ölümden bir gün sonra nasıl bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

700 İŞÇİ ÇIKARILACAK İDDİASI

Kalik, alacaklarını isteyip zam talebinde bulunurlarsa 700'den fazla arkadaşlarının işten çıkarılacağının söylendiğini kaydederek, "Yıllardır bu kente hizmet eden işçi, hakkını istedi diye işten atılamaz. Buna izin vermeyiz" dedi.

"ALACAĞIN TAKSİTİ OLMAZ"

İşçilerin alacağına değinen Kalik, "150 bin liradan 350 bin liraya kadar değişen alacaklarımız var. Bu alacakların taksiti olmaz, derhal ödenmelidir. İşçiyi enflasyona ezdirmeyecek bir zamla sözleşme bitirilmelidir. İş güvencemize yönelik hiçbir tehdidi kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu