Yüzlerce bandrolsüz makaron yakalandı

DHA 19 Mart 2020 Perşembe 17:19 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 17:19

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda bir ikamette alınan duyum üzerine arama yapan ekipler, 404 kilo açıkta kıyılmış tütün, muhtelif markalarda 8 paket halinde toplam 1,7 kilo kıyılmış tütün ve 800 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli ve idari işlemler yapılmakta olduğu belirtilirken, terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.