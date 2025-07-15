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Yüzlerce işçi haksız yere işten atıldı... CHP'li belediye emekçinin ekmeğiyle oynadı

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, Cemil Tugay'a tepki gösterdi. Tüm işçiler işlerine dönene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Belediye-İş 3 No'lu Şube Başkanı Musa Bozkurt, 'İşten çıkarılan arkadaşlarımızın sicilleri büyükşehir belediyemizde mevcut. Bir tane öyle arkadaşımız varsa çıksın sicillerini açıklasınlar. Bu kocaman bir yanlış bilgi. Ya Cemil Bey'i yanlış yönlendiriyorlar ya da Cemil Bey, basın ve kamuoyunu bilinçli bir şekilde manipüle ediyor.' dedi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 15:03 - Güncelleme:
Yüzlerce işçi haksız yere işten atıldı... CHP'li belediye emekçinin ekmeğiyle oynadı
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İzmir Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) öncülüğünde başlattıkları eylemlerine 7'nci gününde devam ediyor.

İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçiler, 9 Temmuz'dan bu yana, işten çıkarılmalarını protesto etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanıyor.

Bugün de bir araya gelen işçiler, "Atılan işçiler geri alınsın", "Direne direne kazanacağız" şeklinde slogan attı.

Belediye-İş 3 No'lu Şube Başkanı Musa Bozkurt, 360 işçinin haksız yere işten çıkarıldığını savundu.

Performansı düşük olanların işten çıkarıldığı iddialarına değinen Bozkurt, "İşten çıkarılan arkadaşlarımızın sicilleri büyükşehir belediyemizde mevcut. Bir tane öyle arkadaşımız varsa çıksın sicillerini açıklasınlar. Bu kocaman bir yanlış bilgi. Ya Cemil Bey'i yanlış yönlendiriyorlar ya da Cemil Bey, basın ve kamuoyunu bilinçli bir şekilde manipüle ediyor." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Meclis Toplantısı'na dün izleyici olarak katılmak istediklerini anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Çevik kuvvet gölgesinde, halkın sorunlarının tartışıldığı meclise giremedik. Cemil Bey sadece işten çıkardı, vatandaşlıktan çıkarmadı. Vatandaş olarak oraya girme hakkımız vardı. Biz bu hakkımızı istedik. Çevik kuvvetle, gerek güvenlikle gerek zabıtayla arkadaşlarımıza saldırdılar. Arkadaşlarımız rahatsızlandı. Hatta kaburgası kırılan, hala hastanede olan arkadaşlarımız var. Bundan sonra buradaki arkadaşlarımızın herhangi birine, herhangi bir şekilde rahatsızlanmasına, sakatlanmasına etken olacak bir şey varsa bu da Cemil Bey'in halkı ve güvenlik güçlerini manipüle etmesinden dolayıdır. Buradaki herhangi bir arkadaşımızın başına gelecek bir işten büyükşehri sorumlu tutarız."

Bozkurt, tüm işçiler işlerine dönene kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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