24 Ağustos 2025 Pazar
  • Yüzlerce kişi Gazze'ye ses oldu: Fatih Camii'nde eller semaya açıldı
Güncel

Yüzlerce kişi Gazze'ye ses oldu: Fatih Camii'nde eller semaya açıldı

Filistin'e Destek Platformunun çağrısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen dua buluşmasında Gazze için dualar edildi, cami avlusunda Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarına karşı sloganlar atıldı.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 23:00
Yüzlerce kişi Gazze'ye ses oldu: Fatih Camii'nde eller semaya açıldı
Filistin'e Destek Platformunun "Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz" çağrısıyla Fatih Camisi'nde dua programı düzenlendi.

Camide kılınan yatsı namazının ardından platform adına kısa bir konuşma yapan Sezgin Kızılkoca, Gazze'nin yaşlıları, gençleri ve çocukları için bu akşam burada Türkiye ve İstanbul'daki kardeşleri olarak dua edeceklerini söyledi.

Ardından Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri ve Fatih Camisi imam hatibi dua etti.

Camideki dua buluşmasına, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dua sonrası ellerindeki Filistin bayraklarıyla cami avlusuna çıkan kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sloganlarla protesto etti.

