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Yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı.

22 Eylül 2023 Cuma 20:30 - Güncelleme:
Yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatının kaybettiği Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. (47) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta, sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart'ta tutuklanmıştı.

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