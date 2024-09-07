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Yüzlerce ''sağlık'' reklamına ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, sağlık sektörüne ilişkin mevzuata aykırı reklamlar için bu yıl toplam 60 milyon 578 bin 587 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 12:09 - Güncelleme:
Yüzlerce ''sağlık'' reklamına ceza yağdı
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Kurul; tıp ve ağız ve diş sağlığı merkezleri ile özel hastaneler gibi sağlık alanında faaliyet gösteren ruhsatlandırılmış kişi ve kuruluşların reklamlarını inceledi.

Reklamların, talep yaratıcı nitelik taşımaması, doğruluğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmış tedavilere yönelik olması ve ilgili düzenlemelerde belirlenen diğer yasak ve sınırlara uygun olması hususlarını dikkate alan Kurul, sağlık hizmeti sunma yetkisi bulunmayan kişilerce gerçekleştirilen tıbbi uygulamalara dair tüketicileri yanıltıcı ve kamu sağlığını bozucu reklamlar hakkında idari işlem uyguladı.

Bu yıl, Kurulca karara bağlanan toplam 1201 dosyanın 251'i sağlık sektörüne ilişkin olurken, bu dosyalarla ilgili uygulamaların tamamı mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu dosyaların 121'ine durdurma cezası, 130'una ise durdurma cezasının yanında toplam 60 milyon 578 bin 587 lira para cezası uygulanmasına karar verildi.

KOZMETİK REKLAMLARI DA KURUL'UN RADARINA GİRDİ

Reklam Kurulu, tüketicilerin yanıltılmasını, bilgi ve tecrübe eksikliklerinin istismar edilmesini önlemek amacıyla kozmetik ve temizlik ürünlerine ilişkin reklamları da yakından takip etti, sektöre yönelik denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda Kurul, Ağustos 2024 itibarıyla kozmetik ve temizlik sektörüne ilişkin 64 tanıtımı incelerken, 39 reklam hakkında durdurma cezası, 17 reklam hakkında ise durdurma cezasının yanında toplam 5 milyon 396 bin 406 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı, 8 tanıtımın ise mevzuata uygun olduğuna karar verdi.

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