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Yüzlercesi geliyor... Rize'de 'uğur böceği' istilası

Rize'de 6 mahalleye, uğur böcekleri dadandı. Bölge halkı, evlerin açık camlarından odalara dolan yüzlerce uğur böceğinin, bölgede bulunan arı kovanlarına da zarar verdiğini söyledi.

DHA03 Aralık 2020 Perşembe 09:39 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 09:39
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Çamlıhemşin ilçesine bağlı Sırt Mahallesi, Kavak Mahallesi, Yukarı Çamlıca Mahallesi, Dikkaya köyü, Behice köyü ve Topluca köyüne uğur böcekleri dadandı. Uğur böceklerini ilk gördüklerinde durumdan rahatsız olmayan mahalle sakinleri, zaman geçtikte artan uğur böceği sayısı karşısında şaşkınlığa uğradı. Evlerin açık camlarından odalara dolan yüzlerce uğur böceğinin, bölgede bulunan arı kovanlarına da zarar verdiğini ifade eden bölge halkı, mahallelerde araştırma yapılmasını istiyor.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Bu kadar çok uğur böceğini daha önce hiç görmediğini belirten Abdullah Özcan (75), "Her tarafta böcek var. Perdelerin üstü, evin içinde bile uğur böcekleri var. Bir zararı var mı yok mu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'HER TARAFTA BÖCEK VAR'

Evin her tarafında uğur böcekleri olduğunu ifade eden Firdevs Özcan, "Pencereleri, perdeleri süpürüyorum, yeniden uğur böcekleri geliyor. Geçen senelerde birkaç tane görürdük, şimdi yüzlerce var" şeklinde konuştu.

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