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Yüzleri maskeli kişiler çocuk parkında silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da, çocuk parkında yüzleri maskeli 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu 1 kişi öldü, parkta oynayan çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
Yüzleri maskeli kişiler çocuk parkında silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü 3 yaralı
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Dün akşam, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki çocuk parkına gelen yüzleri maskeli 2 şüpheli, bankta oturan Fatih K. (21), Utku K. (16) ile Yüksel E'ye (22) silahla ateş etti.

Parkta oynadığı sırada koluna kurşun isabet eden 6 yaşındaki Mustafa Ş. ile saldırının hedefindeki 3 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Fatih K. hayatını kaybetti.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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