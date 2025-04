CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik suçlamaların üstünü örtbas etmek için çok sayıda yola başvurdu. Gençleri sokağa çağıran ve Türkiye'nin milli ekonomisini boykotla hedef alan Özgür Özel, şimdi de Batı'ya Türkiye'yi şikayet etmeye başladı. Özel son olarak Batılı medya kuruluşlarını tek tek gezmeye başladı. Özel, İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlediği mitingde Türkiye'yi şikâyet ettiği Batılı medya kuruşlarını sıraladı.

Provokasyon için seçim otobüsünün üzerine çıkan Özel, CHP'lilere açıklamada bulundu. Özel konuşmasında Batı medyasına verdiği röportajları açıkladı. Türkiye'yi şikayet ettiği medya kuruluşlarını tek tek sayan Özel "Bana diyor ki, 'Türkiye'yi yurt dışına şikayet ediyor.' O bunu diyecek, Özgür Özel de bundan korkacak, geri çekilecek. Hesaba bak. Ne kolay alışmış." dedi.

SAYARKEN YÜZÜ BİLE KIZARMADI

Sayfa sayfa röportaj verdiğini ve bununla da övündüğünü ima eden Özgür Özel, otobüs sütündeki konuşmasında "20'den fazla yabancı kuruluşa, birkaçını söyleyeyim: Reuters'a, Fransız Le Monde'a, Deutsche Welle'ye, İngiliz The Times'a, CNN Türkiye'de vermiyor, CNN International'la bütün dünyaya, Japon Asahi'ye, onun gibi aynı zamanda dünyanın en çok okunan gazetelerinden, finans gazetelerinden Financial Times'a, onun sahibi Japon Nikkei'ye, Der Speigel'e, Agence France Presse'e, The Guardian'a, bugün son dört tanesi bugün olmak üzere sayfa sayfa röportaj verdim." ifadelerini kullandı.





Başkan Erdoğan, CHP'ye cunta geçmişini hatırlattı: Darbeciliğin kitabını yazdılar

Özgür Özel'in tepki çeken sözlerine 500 bin TL'lik tazminat davası

Özgür Özel, algıda yine çuvalladı