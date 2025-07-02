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Yüzü maskeli Saraçhane provokatörü yakalandı

Saraçhane'de çekilen videoda halkı tehdit ettiği belirlenen yüzü maskeli zanlı yakalandı.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 16:21 - Güncelleme:
Yüzü maskeli Saraçhane provokatörü yakalandı
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İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda dün düzenlenen mitingde kaydedilen bir videoda, halkı tehdit ettiği belirlenen yüzü maskeli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "gereği yapıldı" başlığıyla yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da "Saraçhane provokatörleri Müslümanları ölümle tehdit etti." başlıklı paylaşımda yer alan, yüzü maskeli kişinin yaşı küçük İ.Y.U. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından 3 Temmuz'da adli makamlara sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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