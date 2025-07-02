Yüzü maskeli Saraçhane provokatörü yakalandı

İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda dün düzenlenen mitingde kaydedilen bir videoda, halkı tehdit ettiği belirlenen yüzü maskeli şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "gereği yapıldı" başlığıyla yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da "Saraçhane provokatörleri Müslümanları ölümle tehdit etti." başlıklı paylaşımda yer alan, yüzü maskeli kişinin yaşı küçük İ.Y.U. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından 3 Temmuz'da adli makamlara sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.
GEREĞİ YAPILDI��— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) July 2, 2025
01.07.2025 tarihinde #Saraçhane önünde, "Saraçhane provokatörleri Müslümanları ölümle tehdit etti" başlıklı paylaşımda yer alan yüzü maskeli şahsın, yaşı küçük İ.Y.U. olduğu tespit edilmiştir. ⬇️
Şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına... pic.twitter.com/odNaDeegtf