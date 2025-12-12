'Yüzüklerin Efendisi' filminden önce ismini yüzük mağazasında kullandığını ispatlayan Mehmet Çakmak, Türkiye ve ABD'de bu markayı tescil ettirdi. İsim haklarını elinden bulunduran Çakmak'a Middle-Earth Enterprises LLC, 'marka' davası açtı.

Yüzüklerin Efendisi isimli eserler, ünlü yazar J.R.R. Tolkien tarafından kaleme alındı. Middle-Earth Enterprises LLC, eserin sinema filmi, sahne uyarlamaları ve video oyunu haklarının dünya çapındaki sahibiydi. Ancak Türk Patent Kurumu'na başvuran Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak, ismini filmden çok önce Türkiye'de gümüş yüzük mağazasında kullandığını ve ticaretinde de bu adı kullandığını kanıtladı. Türkiye'nin ardından Çakmak, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun onayıyla "Yüzüklerin Efendisi" isminin 35 ticari sınıftaki kullanım hakkını almayı başardı.

'FERAGAT ET' TALEBİ

Middle-Earth Enterprises LLC, TÜRKPATENT'te yaptığı periyodik denetimlerde Çakmak'ın 2021'de "Lord Of The Rings Yüzüklerin Efendisi" marka başvurusu yaptığını öğrendi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, şirket, Çakmak'tan başvurularından feragat etmesini ve ticaret unvanında yer alan markanın silinmesini talep etti. Çakmak olumsuz cevap verince şirket avukatları, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Mehmet Çakmak'a 'marka' davası açtı.

'HÜKÜMSÜZ SAYILSIN'

Dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Çakmak, müvekkil şirketin markasını ticari faaliyetlerinde izinsiz şekilde kullanmıştır. Müvekkilin markası bire bir kopyalanarak kötü niyetli biçimde kullanılmaktadır. Çakmak'ın marka hakkını ihlal eden tüm eylemlerinin önlenmesini, 'Yüzüklerin Efendisi' ibaresini içeren tüm materyallerine (tabela dahil) el konulmasını istiyoruz. Çakmak adına tescilli 'Yüzüklerin Efendisi' markasının hükümsüz sayılmasını talep ediyoruz."