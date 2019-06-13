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Yüzüne kezzap dökülen Berfin’in ameliyat süreci başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne kezzap dökülen Berfin tedavi olmak için Bodrum’a geldi. Eski görünümüne yeniden kavuşacağı için heyecanlı olduğunu belirten Berfin, ameliyat için gün saymaya başladı.

  • İHA
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İskenderun’da eski sevgilisi tarafından yüzüne kezzap dökülerek hayata küstürülen Berfin Özek, sabah saatlerinde Bodrum’a estetik operasyon için geldi. Yüzüne dökülen kezzap Berifin’i tanınamaz hale getirirken, genç kız olay sonrasında sağ gözünü kaybetmiş, diğer gözünde de kısmen görme kaybı oluşmuştu.
 
 
Berfin’in durumunu değerlendiren Sağlık Bakanlığı hızlı bir şekilde harekete geçerek 400 bin liralık ameliyatı için düğmeye bastı. Tek hayali yüzüne kavuşmak olan Berfin 1,5 yıl içerisinde 5 ameliyat olacak. 17 Haziran Pazartesi günü ilk ameliyatı gerçekleştirilecek olan Berfin bugün Bodrum’da bulunan Acıbadem Hastanesine geldi. İşlemleri yapılan Berfin ameliyat gününe kadar Acıbadem Hastanesinde kalacak.
 
 
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından Bodrum otogarında karşılanan Berfin Özek İHA muhabirine yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, şu sözlere yer verdi:
 
“Hastaneye geldik tahliller yapılacak. İnşallah aksi bir durum çıkmaz ve 17 Haziran’da ameliyata girerim. Herkesin dualarını bekliyorum. Bodrum Kadın Dayanışma Derneğine bizi burada karşıladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.”
 
 
Berfin’in babası Yaşar Özek ise, “İnşallah 17 Haziran günü kızım ilk ameliyatına girecek. Buradan iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
 
OLAYIN GEÇMİŞİ
 
15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzü tanınmaz hale gelen genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin’i bu hale getiren Çeltik ise tutuklanarak; kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile yargılanmaya başlandı.
 

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