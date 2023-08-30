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  • Yüzyılın Afetinde zarar görmeyen Nissibi Köprüsü'nden 400 bin araç geçti
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Yüzyılın Afetinde zarar görmeyen Nissibi Köprüsü'nden 400 bin araç geçti

6 Şubat depremlerinde hasar görmeyen Nissibi Köprüsü'nden deprem sonrası yaklaşık 400 bin araç geçişi yaşanırken, köprü geçişlerinde yüzde 25'lik artış olduğu tespit edildi.

IHA30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
Yüzyılın Afetinde zarar görmeyen Nissibi Köprüsü'nden 400 bin araç geçti
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'Doğunun Boğaz Köprüsü' olarak adlandırılan Nissibi Köprüsü tasarım ömrü boyunca aşılma olasılığı yüzde 2 olan, 2 bin 475 yılda bir olma olasılığı görülen 9 şiddetindeki bir depremde elastik davranacak ve deprem sonrası sorunsuz hizmet verecek şekilde yapıldı. Bölgedeki yüksek sismik hareketlerden dolayı köprünün üst yapısı kurşun çekirdekli mesnetlerle (LRP) desteklenerek depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri köprüde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar görmediğini tespit etti.

Deprem sonrası bölgeye yapılan yardımların ve bölgeden tahliyelerin sorunsuz gerçekleşmesinde önemli rol üstlenen Nissibi Köprüsü, doğu bölgesinden Adıyaman'a gelen yardımların geçiş noktası oldu.

6 Şubat depreminden sonra köprüden yaklaşık 400 bin araç geçişi olurken, deprem öncesine göre geçiş sayısında yüzde 25 artış olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Adıyaman-Siverek-Diyarbakır'ı birbirine bağlayan ve 620 metre uzunluğundaki Nissibi Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Mayıs 2015 tarihinde açılmıştı. Nissibi Köprü'nün önemi yaşanan deprem sonrası daha da attı. Özellikle doğu bölgelerinden gelen yardımlar bu köprüyü kullanarak Adıyaman'a ulaştırıldı. Bölge halkından Ali Yavaş, deprem sonrası köprüden geçen araç sayısında artış yaşandığına dikkat çekerek, yardımların bu köprü kullanılarak depremzedelere ulaştırıldığını aktardı. Köprü girişinde işletmesi bulunan Emin Erol, depremden sonra köprünün önemini fark ettiklerini belirterek, köprünün deprem sonrası hiç boş kalmadığını ve sürekli araç geçişi olduğunu söyledi. Ali Güneş isimli Diyarbakırlı vatandaş ise, "Depremi Diyarbakır'dan bizde hissettik ama Adıyaman tarafı daha çok etkilendi. Biz de bu kardeşlerimize elimizden geldiği kadar yardım topladık ve hepsini Adıyaman'a göndermeye çalıştık. Özellikle bu köprüyü çok kullandık. Bu köprünün buraya yapılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

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