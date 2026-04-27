Bakan Kurum, İstanbul ile birlikte 81 ilde tüm kura süreçlerinin tamamlandığını belirterek, projede yeni aşamaya geçildiğini vurguladı.

Buna göre, belirlenen hak sahipleri için konutların temelleri kısa sürede atılacak ve inşaat süreci hızla başlatılacak.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine de dikkat çeken Kurum, proje kapsamında toplam 500 bin ailenin daha ev sahibi yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer vererek sürecin vatandaşlar için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

