27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
  • İstanbul'da Yüzyılın Konut Projesi heyecanı... İstanbul'da kuralar çekildi
Güncel

İstanbul'da Yüzyılın Konut Projesi heyecanı... İstanbul'da kuralar çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul'da 100 bin konut için kura çekimlerinin tamamlandığını açıkladı. Kurum, noter onayının ardından kesin hak sahipliği listelerinin TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağını bildirdi.

METE ALİ MAVİŞ27 Nisan 2026 Pazartesi 16:55
Bakan Kurum, İstanbul ile birlikte 81 ilde tüm kura süreçlerinin tamamlandığını belirterek, projede yeni aşamaya geçildiğini vurguladı.

Buna göre, belirlenen hak sahipleri için konutların temelleri kısa sürede atılacak ve inşaat süreci hızla başlatılacak.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine de dikkat çeken Kurum, proje kapsamında toplam 500 bin ailenin daha ev sahibi yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer vererek sürecin vatandaşlar için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

  • TOKİ konut kurası
  • İstanbul konut projesi
  • Murat Kurum açıklama

