İSTANBUL 23°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Yüzyılın Konut Projesi'nde sıra İstanbul'da! Bakan Kurum: Yapamazsınız diyenlere eserlerimizle yanıt verdik
Yüzyılın Konut Projesi'nde sıra İstanbul'da! Bakan Kurum: Yapamazsınız diyenlere eserlerimizle yanıt verdik

Bakan Kurum, 'Ev Sahibi Türkiye' İstanbul kura çekim töreninde yaptığı konuşmada 'Yapamazsın diyenlere alın teri dökerek eserlerimizle cevap verdik. Gelişmiş ülkelerin dahi sokaklarından evsizler taşarken 500 bin sosyal konut, sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil, bu çağın, bu karanlığın vicdanına da bir meydan okumadır.' dedi.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 14:11 - Güncelleme:
ABONE OL

100 Bin Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu projeyi çok önemsiyoruz. 100 yılın konut projesi diyoruz" dedi.

İstanbul'da 100 Bin Konut Kura Çekim töreni, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Kurum, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, "100 bin sosyal konutun kurasının çekileceğini ve herkese hayırlar dilediğini kaydederek, "Bugün bu alandaki heyecan milletimizin devletine Türkiye liderine duyduğu inancın güvenin aynasıdır.


Buradaki umut dolu bekleyiş 'Hizmet eden izzet bulur diyerek çalışan' bizlere en büyük şeref madalyasıdır. Hatay'da yeni evini bitirdiğimiz vatandaşımız ilk iftarında annemizin sofrasında da Tozkoparan'da kentsel dönüşüm yuvasına da dedemizin bayram sabahında da aynı ses yükseliyor. Milletimiz her yerde Allah yuvamızı yapan bu güçlü devletimize zeval vermesin Allah liderimizden razı olsun diyor" dedi.

Kurum konuşmasının devamında Kahramanmaraş Depremi sonrasında 2 yıl içerisinde Avrupa Birliği büyüklüğünde alanda yeniden imar edildiğini ifade ederek, "Azmimiz 11 ilimizde 455 bin yuvaya tecrübemiz 81 vilayetimizin geleceği için 500 bin sosyal konut projesine dönüştü. Bu projeyi çok önemsiyoruz.

100 yılın konut projesi diyoruz. Çünkü gelişmiş ülkelerin dahi sokaklarında evsizler taşarken o güçlü devletler sosyal devlet anlayışında havlu atarken 500 bin sosyal konut sadece 2 milyon inşamızın yaşayacağı çatı değil bu çağın bu karanlığın vicdanına da meydan okumadır.

Türkiye bugün dünyanın en hızlı ve en kaliteli konutlarını yapan ülkeler arasında 1 numaradır.

Dünyada coğrafyamızda dört bir yanımız ateş çemberine dönüşmüşken yıkan değil yapan inşa eden eşsiz bir ülkedir. En zor şartlarda bile pes etmeyen geleceğini inşa eden iradedir" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Güney Kıbrıs'ta İsrail sermayeli kapalı gettolar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.